Жертвами финансовых пирамид в Кокшетау стали больше сотни людей

28 апр. 7:13

Прокуратура казахстанского Кокшетау направила в суд два многоэпизодных уголовных дела, связанных с противозаконной инвестиционной деятельностью руководителя потребительских кооперативов "Выгодное жилье" и MANSUR AUTO, организовавшего финансовую пирамиду.

"Организатор этих потребительских кооперативов завладел деньгами горожан под предлогом предоставления на льготных и выгодных условиях квартир и автомобилей. Потерпевшими по делу проходят 22 жителя Кокшетау, им причинен особо крупный материальный ущерб, превышающий 84 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре, передает Sputnik Казахстан.

В суд направлено еще одно уголовное дело - в отношении организаторов финансовой пирамиды под названием "Благодарю". Его фигуранты также находятся под стражей.

"Здесь организаторы финансовой пирамиды действовали более доступным путем для жителей. Они создали в WhatsApp группу под названием "Благодарю", где предлагали жителям города быстрое вознаграждение от внесенных денег", - пояснили в горпрокуратуре.

В итоге доверчивые 88 граждан стали жертвами мошеннических действий. Им причинен особо крупный ущерб в общей сумме, превышающий 40 млн тенге.

Общее число жертв финансовых пирамид – более ста, общая сумма ущерба – около 125 млн тенге.