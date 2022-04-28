Госдума РФ: признание России спонсором терроризма станет шагом к прекращению диалога с США

28 апр. 6:58

Внесение в список стран-спонсоров терроризма России будет расцениваться как намерение прекратить диалог, - заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Список государств-спонсоров терроризма, который составят в любой точке планеты, в любой стране, будет фейковым, если его не будут возглавлять США", - подчеркнул политик, передает РИА Новости.

"Америка стояла у истоков создания двух опаснейших международных террористических организаций в современной истории – запрещенных в России террористических организаций "Аль-Каиды" и "Исламского государства", и точно не Штатам говорить о таких списках", - добавил парламентарий.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете сената заявил, что страна рассматривает вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма.