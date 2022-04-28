Погода откладывает приход весны в столичный регион

28 апр. 6:42

В столичном регионе заметно похолодало – сегодня здесь прогнозируется переменная облачность, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе и области составит от семи до девяти градусов тепла", - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть холодный, северо-западный, его скорость составит 4-9 м/с, а атмосферное давление составит 754 мм рт ст.

Предстоящей ночью в столице и по области также прогнозируется переменная облачность, а в некоторых районах Подмосковья ожидается небольшой дождь.

Ночью в отдельных районах Московской области похолодает до минус одного градуса.