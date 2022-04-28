СМИ: бразильские ученые выявили новую мутацию "омикрона"

28 апр. 6:28

Ученые выявили в Бразилии новую разновидность штамма коронавируса "омикрон", - сообщает Folha de S.Paulo.

Речь идет о мутации комбинированного варианта "омикрона" BA.1 и BA.2, которая ранее не фиксировалась в международной базе данных, образец биоматериала был взят у трехлетнего ребенка в Сан-Паулу, - передает "АиФ".

Впрочем, оснований говорить о появлении новой полноценной рекомбинации "омикрона" пока нет - для этого мутация должна быть подтверждена по меньшей мере в пяти образцах, отмечается в публикации.

Напомним, о том, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась, однако говорить о завершении пандемии коронавируса еще рано, ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.