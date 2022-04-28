Россия собирает неформальное заседание СБ ООН по Украине

28 апр. 6:12

Уже через неделю, в пятницу, 6 мая, Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, - заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.

В ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной накануне, в адрес Москвы прозвучали обвинения в совершении военных преступлений на Украине. Доказательств приведено не было.

"То, что мы услышали - это очередная порция безосновательных утверждений и даже фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой. Если вы хотите узнать правду о реальной ситуации "на земле", приходите на наше заседание по формуле "Арриа" 6 мая. Мы планируем дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки", - рассказал Леонидченко, передает РИА Новости.