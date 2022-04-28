Байден выступит с речью по ситуации на Украине

28 апр. 5:25

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден второй раз за месяц выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

Выступление "о поддержке Украины" начнется в 10:45 по местному времени (17:45 мск), передает РИА Новости.

Предыдущее выступление Джо Байдена по Украине состоялось 21 апреля. Тогда американский лидер объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $800 млн.

Ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что в Белом доме готовят новый запрос в Конгресс США о "масштабном" пакете военной помощи Украине.