Еще одну группу береговых сооружений построили на АЭС "Аккую"

27 апр. 23:44

Компания "Аккую нуклеар" завершила очередной этап строительства береговых сооружений первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Такое сообщение распространила ее пресс-служба.

"В рамках работ по формированию единой системы водоотведения на участке сооружения первого энергоблока АЭС "Аккую" строители соединили отводящий канал и сифонный колодец - объекты, которые будут обеспечивать отвод морской и опресненной воды после охлаждения оборудования атомной станции", - цитирует его ТАСС.

В компании добавили, что создание системы водоотведения представляет собой важный этап постройки береговых гидротехнических сооружений станции.