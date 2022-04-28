"Диктант Победы" состоится 3 сентября

28 апр. 1:34

Международная акция "Диктант Победы" пройдет 3 сентября.

Об этом сообщается в Telegram-канале партии "Единая Россия". Диктант можно будет написать как онлайн, так и офлайн. "Традиционно акция пройдет при поддержке Росгвардии, Минобороны, МВД и МЧС", - говорится в сообщении.

Депутат Госдумы, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн рассказал, что 24 финалиста прошлогоднего "Диктанта Победы" 2021 года получат льготы при поступлении в вузы. Кроме того, 20 победителей будут приглашены на Парад Победы в Москве.

"Также в рамках мероприятий "Диктанта Победы" в октябре решено провести интеллектуальную историческую игру для школьников "Вторая мировая война" и всероссийский форум "Zа Победу" в ноябре", - добавил депутат.

В 2022 году акция "Диктант Победы" пройдет в четвертый раз.