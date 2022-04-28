Генплан развития Черкесска будет разработан до конца года

28 апр. 0:33

В Карачаево-Черкесии до конца 2022 года будет разработан генеральный план развития административного центра региона – Черкесска.

По словам мэра города Алексея Баскаева, новый проектный документ поможет обеспечить сбалансированное и рациональное развитие территорий города, привлечь инвестиции и обеспечить все потребности жителей.

"Еще одной очень важной задачей, к которой мы приступили и планируем завершить в этом году, [является] разработка нового генерального плана Черкесска, который определит направления развития республиканского центра на долгосрочную перспективу", - сказал он, выступая с докладом об итогах работы, направленной на социально-экономическое развитие Черкесска, в 2021 году и планах на 2022 год.