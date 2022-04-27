Махачкалинская школа №42 будет носить имя Героя России Гаджимагомедова

27 апр. 23:56

Махачкалинская школа 42 будет носить имя Героя России старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, - сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

За такое решение проголосовала комиссия при главе региона по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий.

"Имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова будет присвоено СОШ 42 города Махачкалы. Выбор учебного заведения не случаен: Нурмагомедов учился и окончил эту школу", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящих сил противника, он решил принять огонь на себя, получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего патрона. Оставшейся гранатой офицер подорвал себя и пытавшихся схватить его противников. Указом президента РФ Владимира Путина от 3 марта 2022 года Нурмагомед Гаджимагомедов был удостоен звания Героя России посмертно.