Экс-премьер Киргизии призвал использовать юань в торговых обменах между Центральной Азией и Китаем

В 2000-2020 годах экономика Центральной Азии росла быстрее, чем мировая. В результате доходы граждан увеличились, а уровень бедности снизился. Укрепление происходило в основном за счет подорожания энергоносителей. Самый большой рост доходов на душу населения был зафиксирован в Казахстане и Туркменистане, которые экспортируют значительные объемы нефти и газа на внешние рынки.

Джоомарт Оторбаев, бывший премьер-министр Киргизии, почетный профессор школы ”Один пояс, один путь” Пекинского педагогического университета и член Международного центра Низами Гянджави в статье для CGTN пишет, что в 2008, 2015 и 2020 годах в регионе отмечалось падение уровня ВВП из-за динамики обменного курса в паре рубль/доллар. ВВП сократился при обесценивании рубля во время мирового финансового кризиса в 2008 году, когда западные страны ввели экономические санкции против России в 2014 году, и в начале пандемии COVID-19 в 2020 году.

То же самое происходило и с национальными валютами Центральной Азии по отношению к американскому доллару. Динамика обменного курса казахского тенге к рублю остается стабильной на протяжении более 20 лет. Очевидно, что казахстанская валюта привязана к российской, а волатильность рубля по сравнению с основными валютам автоматически влияет на показатели тенге.

Обесценивание рубля вынудило денежно-кредитного регулятора Казахстана ослабить тенге, чтобы предотвратить усиление спроса на российскую продукцию и защитить местных производителей. Валюты остальных центральноазиатских стран реагируют точно так же, как и тенге. Между региональными и российской экономиками существует прямая связь.

Согласно традиционной экономической теории, созависимость стран определяется торгово-инвестиционными отношениями. Россия уже долгое время не является главным партнером в этой области: Китай заменил Россию во многих жизненно важных экономических сферах. В 2020 году торговый оборот России с Казахстаном составил $21,2 млрд, с Узбекистаном - $5,7 млрд, с Киргизией - $1,8 млрд, с Таджикистаном - $780 млн, с Туркменистаном - $76 млн. Таким образом, общий торговый объем России с центральноазиатскими государствами достиг $27,4 млрд.

В 2021 году торговый оборот с Казахстаном увеличился до $24,2 млрд, а с Узбекистаном - до $7,5 млрд. Торговля с Киргизией, Таджикистаном и Туркменистаном тоже выросла, составив $2,5 млрд, $1,35 млрд и $970 млн соответственно. Общий торговый оборот достиг $36,5 млрд.

В то же время китайский торговый оборот со странами Центральной Азии в 2020 году составил $35 млрд, то есть 128% от российского. За первые 11 месяцев 2021 года торговый оборот вырос до $44,6 млрд. Скорее всего, за весь год стоимость товарооборота превысит $48,5 млрд, составив 133 от российского.

Еще один важный экономический параметр, определяющий отношения между странами, прямые иностранные инвестиции. С 2016 по 2020 год Россия увеличила инвестиции в постсоветские страны в 1,3 раза. Больше всего инвестиции выросли в узбекском направлении - в 2,1 раза. Страна стала второй по популярности среди российских инвесторов после Казахстана, на который приходится чуть менее трети российских инвестиций.

В конце 2020 года Казахстан и Узбекистан занимали первые два места по общим ПИИ из России: на Казахстан пришлось $11,4 млрд, а на Узбекистан - $9,1 млрд. Объем российских инвестиций в другие страны региона не существенен. Общие российские инвестиции в Киргизию, например, составляют всего $2 млрд.

С 2011 года объем китайских инвестиций в Центральную Азию увеличился с $4 до $14 млрд. Таким образом объем китайских ПИИ в центральноазиатские страны меньше, чем российский, но не намного.

Анализируя экономические отношения стран с Россией и Китаем важно отметить, что Узбекистан, Таджикистан и Киргизия - главные направления денежных переводов из России, а Киргизия и Таджикистан - крупные заемщики Китая. По данным Всемирного банка, в 2020 году денежные переводы составили 26,7% таджикского и 31,3% киргизского ВВП. Долг Китаю составляет $1,1 млрд и $1,7 млрд соответственно.

Торговые и экономические отношения с Россией и Китаем - наиболее важные для стран Центральной Азии. При этом влияние колебаний рубля по отношению к доллару, обусловленное геополитическими факторами, остается непропорционально сильным. Поэтому в ближайшие годы политики и национальные денежно-кредитные управления должны уделить особое внимание реформированию системы обмена в национальных валютах. Новые принципы должны не усилить неопределенность и тревогу в экономических отношениях, а стать источником развития и стабильности.

Было бы немудро продолжать использовать американский доллар для исполнения финансовых операций в регионе. Использование китайского юаня как самой сильной региональной валюты необходимо для более стабильных и предсказуемых экономических и торговых отношений между Центральной Азией и Китаем, полагает Джоомарт Оторбаев.