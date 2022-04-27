Театр из Северной Осетии представит в Саранске спектакли в рамках "Больших гастролей"

27 апр. 22:51

Северо-Осетинский государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева представит в Саранске спектакли в рамках "Больших гастролей"

Так, с 11 по 13 мая на сцене Государственного русского драматического театра Республики Мордовия состоятся четыре спектакля, одним из которых будет "Ричард III" Уильяма Шекспира, который был признан критиками одной из лучших постановок театра за последние несколько лет.

Помимо этого, труппа представит музыкальную фантазию на тему "Бременских музыкантов", комедию Николая Гоголя "Ревизор", а также постановку "Богатый дом" про события, связанные с историей осетинского народа.