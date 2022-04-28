Германия выселяет афганцев, чтобы принять украинцев 

Сотни беженцев из Афганистана, нашедших убежище в Германии были выселены после прибытия большого количества украинцев из зоны конфликта, сообщает Middle East Monitor.

На прошлой неделе издание Foreign Policy написало, что многие афганцы получили от немецких властей уведомления о выселении, причем некоторые всего за 24 часа. ”Об уведомлениях намеренно ничего не сообщалось. Были такие, кто жил в своих домах годами, но их тоже вывезли, в том числе и детей, которых перевезли в места, отдаленные от их школ”, - говорит член правления берлинского Совета по делам беженцев Тарек Алаус.

Решение о выселении было принято берлинским Управлением Сената по вопросам интеграции, труда и социальной поддержки. Управление заявило, что ”решение стало итогом оперативной необходимости и сложной дискуссии” ввиду отсутствия альтернативных вариантов для украинцев, в том числе женщин и детей, нуждающихся в крыше над головой и постелях.

”Мы сожалеем, что приходится причинять дополнительные неудобства афганским семьям, которые вынуждены были покинуть знакомые им районы и у которых, возможно, теперь возникнут трудности с поддержанием социальных контактов”, - сказал пресс-секретарь управления Штефан Штраус. По его данным, в Берлине есть три локации для размещения уже проживает 22 тыс. беженцев, однако с наплывом украинцев возникла необходимость объединить некоторые из них для упрощения процесса обработки данных. Штраус сказал, что выселенным афганцам было предоставлено ”постоянное” жилье аналогичного качества, за исключением общих ванных комнат и кухонь.

Однако социальные работники выражают недовольство отношением правительства к афганцам, а также к беженцам с Ближнего Востока и Северной Африки. Большинство просителей убежища в Германии входит в систему предоставления убежища, которая гарантирует им временное место проживания. Соответствующее решение пересматривается каждые полгода. ”В зависимости от ситуации в их стране происхождения, в продлении срока предоставления жилья и убежища зачастую отказывают”.

В случае с афганцами, которые прибыли в Германию после захвата власти талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) в августе 2021 года, большинство из них пропустили этот процесс, сразу же получив трехлетнее разрешение на пребывание в стране.

До российской спецоперации на Украине и после открытия границ в 2015 году в основном для тех, кто бежал от конфликта в Сирии, Германия была первой страной в Европе по количеству беженцев, приняв более 1,24 млн человек. Сегодня она уступает Польше, которая разместила 2,8 млн украинцев.