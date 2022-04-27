Первого мая в Сочи стартует региональная велогонка "Три горы"

27 апр. 23:49

Первого мая в Сочи будет дан старт региональной многодневной велогонке "Три горы", об этом сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

В состязаниях примут участие около 300 спортсменов, которые в течение трех дней проведут заезды на дистанции шесть, 16 и 73 км. Помимо традиционной любительской гонки LAURA Race на курорте впервые состоятся велогонки "Красная Поляна" и "Русские горки".

В первый день соревнований спортсмены проедут по горному серпантину от вольерного комплекса до лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" - это один из самых сложных подъемов на Красной Поляне, перепад высот на котором составляет более километра, а уклон на некоторых участках достигает 11%.

Во второй день пройдет короткая гонка с набором высоты более 400 м. Финишируют участники на второй станции канатной дороги "Красная Поляна".

Финалом соревнований станет динамичная гонка большой протяженности: прежде чем добраться до финиша на Трамплинном комплексе "Русские горки", ее участникам придется преодолеть 73 км маршрута.