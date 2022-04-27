Автобусные чартеры соединят Москву и черноморские курорты России и Абхазии

27 апр. 22:48

Вскоре из Москвы на черноморские курорты России и Абхазии начнут ходить автобусные чартеры, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.

Пакетные автобусные туры организует "Интурист". они будут ходить по трем маршрутам. Первый - Москва - Сириус ("Имеретинский Парк") с остановками в Лазаревском, Лоо, Сочи, займет около 25 часов пути. Второй - Москва - Анапа/Геленджик будет находиться в пути около 22 часов. Третий - Москва - Феодосия/Симферополь будет в пути порядка 23 часов. Автобусы будут стартовать от станции метро "Лесопарковая" (Бутовская линия Московского метрополитена), - передает "АиФ-Юг".

Выезды на Черноморские курорты из Москвы запланированы дважды в неделю, по средам и субботам, начиная с первого июня, а действовать чартерная автобусная программа будет до конца августа. В перспективе она может быть продлена и на бархатный сезон, также авточартеры могут заработать из других городов, однако пока такие решения не приняты.