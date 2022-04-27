Эрдоган заявил о росте радикализма в Европе

27 апр. 22:41

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, человечество переживает период нового скачка проявлений ненависти и нетерпимости.

"К сожалению, мировое сообщество не вынесло уроков из истории, что привело также к росту преступности на почве ксенофобии и исламофобии", - приводит его слова Anadolu.

Кроме того, он назвал "вызывающим обеспокоенность" рост популярности радикальных сил на Западе, что проявляется в успехе правых партий на выборах.

"В ряде стран Европы ультраправые пытаются войти в состав правящих коалиций. Фиксируется также стремление к единоличному приходу к власти", - констатировал Эрдоган.