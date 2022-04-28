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Покупка Маском Twitter: победа свободы слова или повод для введения налога на богатство

Телерадиокомпания Турции TRT World
Покупка Маском Twitter: победа свободы слова или повод для введения налога на богатство

Американские законодатели рассматривают приобретение Илоном Маском сервиса Twitter либо как возвращение свободы слова, либо как подтверждение необходимости более высоких налогов для миллиардеров. 

Как пишет TRT World, покупка миллиардером-предпринимателем Илоном Маском Twitter за $44 млрд трансформирует социальную сеть в частную компанию. Маск заявил, что Twitter обладает ”невероятным потенциалом”, который он собирается разблокировать. Реакция Капитолия на сделку оказалась неоднозначной: консервативные законодатели назвали ее победой свободы слова, а демократы оказались более критичными. 

”Свобода слова возвращается”, - написал в Twitter Джим Джордан, конгрессмен-республиканец от штата Огайо. ”Технологические компании не могут продолжать заставлять людей молчать: они не должны быть судьями, решающими, что есть правда, - полагает республиканка-конгрессвумен Кэти Макморрис-Роджерс. - Пришло время отказаться от их цензуры и бороться за идеи. Я возлагаю большие надежды на свободу слова в Twitter”. 

”Серьезная победа над движением воук и теми, кто против свободы слова. Я призываю Илона Маска немедленно разрешить публиковать весь законный контент и восстановить аккаунты всех законно избранных правительственных чиновников”, - заявил республиканец от Индианы Джим Бэнкс. 

Маск позиционирует себя в качестве борца за свободу слова, о чем он написал в своем аккаунте в понедельник: ”Надеюсь, что даже самые отчаянные мои критики останутся в Twitter, потому что в этом и заключается свобода слова”. Он подчеркнул важность постулата, объявляя о завершении сделки. ”Свобода слова - основа действующей демократии, а Twitter - цифровая городская площадь, где обсуждаются вопросы, важные для будущего человечества. Я хочу сделать Twitter еще лучше, дополнив его новыми функциями и алгоритмами открытого исходного кода, чтобы создать атмосферу доверия, одержать победу над спам-ботами и подтвердить каждого пользователя”. 

При этом генеральный директор компании Amazon Джефф Безос предположил, что сделка осложнит положение компании Tesla в Китае. 

Налог на богатство 

Демократы, в свою очередь, не очень обрадовалась тому, что Маск приобрел Twitter. Марк Покан из Висконсина заявил: ”Пора ввести налог для богатых”. 

Сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен обратила внимание на невероятную покупательскую способность Маска, а не на потенциальное влияние на Twitter: ”Сделка опасна для нашей демократии. Миллиардеры, как Илон Маск, играют по другим правилам, аккумулируя власть в собственных интересах. Нам нужен налог на богатство и жесткое регулирование, чтобы контролировать технологические компании”.

Бонни Уотсон Коулман, конгрессвумен-демократ из Нью-Джерси, написала в Twitter, что ”сделка стоимостью $44 млрд составляет 17% от состояния Маска, оцениваемого в $264 млрд. Миллиардеры вроде Маска платят меньше, чем пожарники, учителя и медсестры. Звучит абсурдно, но так оно и есть. Нам нужен минимальный подоходный налог для миллиардеров”.

”Если они могут позволить себе купить Twitter, они могут платить справедливые налоги”, - заявила сенатор-демократ от Массачусетса. ”Странно, что один человек может позволить себе купить Twitter за $ 40 млрд, тогда как работающие семьи по всей стране вынуждены ежедневно выбирать: купить продукты или лекарства”, - сказала конгрессвумен Прамила Джайпал от Вашингтона до официального объявления сделки. После официального объявления она напомнила, что с 2014 по 2018 год эффективная налоговая ставка Илона Маска составляла 3,27%, в то время как средняя семья платит 13%. ”Пришло время вводить налог на богатство”, - заявила политик. 

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