Машина из кортежа Пашиняна насмерть сбила беременную женщину в Ереване

27 апр. 22:20

Автомобиль из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна сбил беременную женщину в Ереване, ни она ни ребенок не выжили. Трагедию прокомментировал замглавы аппарата премьера Тарон Чахоян.

По его слова, пешехода сбила машина сопровождавшего колонну батальона дорожной полиции. В момент ДТП машина Пашиняна была в 100-150 м, так что увидеть, что произошло, из нее было невозможно. Спустя несколько секунд автомобиль с главой правительства подъехал к месту аварии. Увидев лежавшую на асфальте женщину, премьер поручил вызвать "скорую" и выяснить обстоятельства ЧП. Врачи прибыли уже через несколько минут, пояснил Чахоян.

О том, что женщину сбила машина его кортежа, Пашинян узнал лишь прибыв в парламент, там он отдал соответствующее распоряжение Министерству здравоохранения и полицейским.

"Если бы машина сопровождающего батальона остановилась, она бы затормозила всю колонну, создав пробку и на соседних улицах, что помешало бы прибытию "Скорой помощи". Поэтому, по международным правилам протокола, машины, сопровождающие колонны руководителей государств, не имеют права останавливаться в непредусмотренных местах ни при каких обстоятельствах", - цитирует слова Чахояна Sputnik Армения.

Уточняется, что Пашинян побеседовал по телефону с отцом погибшей, выразил соболезнования ему и членам семьи и заверил, что будет проведено объективное расследование.