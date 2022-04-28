На Ставрополье готовятся провести первый краевой выпускной

28 апр. 3:23

В Ставрополе 25 июня состоится первый единый краевой выпускной вечер. Об этом сообщила заместитель министра образования региона Диана Рудьева.

"Всю ночь выпускники 11 классов проведут на площади Ленина в Ставрополе, будут задействованы также Александровская площадь и Крепостная гора. Для выпускников предусмотрена обширная программа с приглашением звезд российской эстрады", - пояснила чиновница.

Она добавила, что каждый выпускник сможет принять участие в празднике.

В этом году на Ставрополье выпускается свыше 10 тыс одиннадцатиклассников.