В Крыму нашли нетронутый скифский курган

27 апр. 21:49

В Крыму обнаружен нетронутый скифский курган, находку исследовали сотрудники Института археологии Российской академии наук (РАН).

В неразграбленном кургане IV века до нашей эры погребена, предположительно, знатная скифская семья. "Курган не был потревожен грабителями, и археологи смогли подробно задокументировать археологический памятник и собрать коллекцию погребального инвентаря", - отметили в институте.

Курган найден в ходе археологических раскопок недалеко от Симферополя. Под курганом высотой 2,5 м и диаметром 50 м ученые открыли полностью сохранившуюся каменную крепиду - опорную стену, которая окружала склеп каменным кольцом. В центре кургана находилось основное погребальное сооружение - каменный склеп, датируемый IV в. до н.э, внутри него найдено коллективное погребение, где в разное время было похоронено шесть человек.

"Рядом с одним из черепов были найдены две нашивки с изображениями шагающих грифонов. В южной части склепа археологи расчистили останки еще одного погребенного, возле которого обнаружили золотые серьги и нашивки четырех типов, которыми когда-то была расшита одежда. Кроме того, в склепе были найдены бронзовые наконечники стрел, наконечник с подтоком от железного копья, длина которого была 2,5 м. Находки позволяют предположить, что склеп был сооружен для семьи знатного скифа", - поделились исследователи.