Ростовчанам расскажут о НАТО и странах альянса

27 апр. 21:55

Уже 6 мая в ростовском историческом парке "Россия – моя история" откроется мультимедийная выставка "НАТО и лидеры альянса. Хроника жестокости", - сообщает пресс-служба музея.

"В этот же день на площадке стартует форум "Zа мир, нацизм не пройдет", который посвятят 77-й годовщине Великой Отечественной войны, на котором будут подняты вопросы, связанные с историей Новороссии, противостояния нацистской угрозе в сопредельных странах, а также современного аспекта культурного пространства России, генерирующего новые смыслы, способные противостоять агрессии стран НАТО", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

На выставке ростовчане ознакомятся с фактами из истории блока НАТО, который был создан для противодействия СССР, увидят экспозиции с архивными фото и видео, историческую документацию, официальные данные, а также другие уникальные артефакты, относящиеся к периоду Холодной войны.

Ее организаторы расскажут об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США на СССР, бомбардировках Югославии, войне в Ираке и Афганистане.