Безработица держится на историческом минимуме в России

27 апр. 21:44

Уровень безработицы в России в прошлом месяце остался на историческом минимуме в 4,1%, об этом говорится в докладе Росстата.

Новый исторический минимум по безработице в РФ был зарегистрирован в феврале, ранее минимальный уровень равнялся 4,3%.

"В марте 2022 года 3,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2022 года составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)", - цитирует документ РИА Новости.

По данным Роструда, к концу марта на учете в органах службы занятости находились 0,8 млн не занятых трудовой деятельностью человек, в том числе 700 тыс человек имели статус безработного, 500 тыс из них получали пособие по безработице.