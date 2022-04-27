Собянин о санкциях: мы выстояли

27 апр. 21:30

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что те, кто вводил санкции против России, не думали, что мы сможем выстоять и спокойно работать.

При этом он подчеркнул, что создатели санкций надеялись, что Россия просто этого не выдержит из-за того, что "курс обвалится валют, и предприятия остановятся, и полки магазинов будут пустые, и вообще наступит полный коллапс".

"Оказалось, к большому сожалению тех, кто планировал эти санкции, всё не так. Мы выстояли и нормально спокойно работаем", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ.