Ильхам Алиев: делегация Азербайджана готова к началу переговоров по мирному соглашению

27 апр. 21:06

Азербайджанская делегация готова к запуску переговоров по мирному соглашению с Арменией, об этом заявил президент АР Ильхам Алиев на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрикой Олсон.

В ходе переговоров стороны в том числе обменялись мнениями по региональным вопросам, рассмотрели вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, проведения переговоров для подготовки мирного соглашения и открытия коммуникаций.

"Президент Ильхам Алиев заявил, что делегация Азербайджана готова к началу переговоров, связанных с мирным соглашением", - передает АЗЕРТАДЖ.