Собянин заявил о снижении цен в магазинах

27 апр. 20:50

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снижении цен на многие виды товаров в магазинах, что говорит о стабилизации экономики.

"Все, что было возможно самое плохое, оно уже прошло, этот ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, он прошел. Цены на многие виды товаров не то что продолжают подниматься, они начали даже падать несколько. Это говорит о стабилизации экономики", - сказал он телеканалу ТВЦ.

По его словам, в настоящее время ни по одной группе товаров нет дефицита, и даже есть товарные запасы, позволяющие чувствовать себя уверенно.