В честь праздников Uzbekistan Airways объявил скидки на внутренние рейсы

27 апр. 20:45

Авиаперевозчик "Uzbekistan Airways" вводит дополнительные рейсы с 1 по 5 мая в честь праздника "Ураза-байрам ", сообщает пресс-служба компании.

Дополнительные полеты будут совершаться в Бухару, Ургенч, Фергану и Наманган.

Так, 1 мая будут запущены рейсы по направлениям Ташкент - Ургенч и обратно, 3 мая – Ташкент – Фергана - Ташкент, 5 мая – Ташкент - Наманган и обратно.

Рейсы из Ташкента в Бухару и назад будут осуществляться 1 и 4 мая.

Кроме того, в честь праздника "Uzbekistan Airways" объявил скидки 50% на все внутренние рейсы.