На западе Казахстана бездомные собаки загрызли свыше полсотни овец

27 апр. 20:38

В населенном пункте Жымпиты Сырымского района Западно-Казахстанской области 26 апреля собаки загрызли 50 овец. На следующий день они загрызли еще 10 овец.

"В три часа ночи 27 апреля я проснулся и пошел проверить овец, все были в порядке. Потом, ближе к пяти утра, решил снова проверить скот и пошел в овчарню. Выйдя на улицу во дворе, заметил пару собак, которые выскочили на улицу. А зайдя в кошару, увидел окровавленных, загрызенных овец", - приводит слова владельца хозяйства Батырбека Жумангалиева "Уральская неделя".

Местные жители неоднократно поднимали проблему безнадзорных животных в Жымпиты. При этом администрация Сырымского района уверяет сельчан, что работа с бродячими животными проводится.