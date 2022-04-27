Звезда грузинского футбола станет игроком "Наполи"

27 апр. 20:16

Полузащитник сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия присоединится к "Наполи".



Соответствующую информацию подтвердил в эфире Radio KKN президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис, сообщает в своей социальной сети журналист Фабрицио Романо.



По его словам, трансфер 21-летнго хавбека состоится ближайшим летом.



Напомним, в конце марта Хвича Кварацхелия покинул казанский "Рубин" и присоединился к "Динамо" Батуми. В текущем сезоне полузащитник провел за казанцев 19 матчей в чемпионате России, отметившись в них двумя голами и пятью результативными передачами.