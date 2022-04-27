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СМИ сообщили о нежелании Финляндии платить за российский газ в рублях

СМИ сообщили о нежелании Финляндии платить за российский газ в рублях

Финляндия не готова платить за российский газ в рублях, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на министра госсобственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.

"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля", - цитирует чиновницу РИА Новости.

У "Газпрома" действует контракт с финской госкомпанией Gasum, некоторое время назад она получила от российской корпорации письмо, в котором сообщалось о новых условиях контракта, то есть о рублевом порядке оплаты.

Гендиректор Gasum Мика Вильянен заявил, что компания готовит юридическую оценку документа, решается вопрос об ответных мерах, которые планируется представить в мае.

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