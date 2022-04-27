Грузия не будет продолжать разговоры о референдуме в Южной Осетии

27 апр. 19:15

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что разговоры о референдуме в Южной Осетии не будут иметь продолжения.

"Хочу выразить надежду, что безусловно, этому не будет продолжения. Но, с другой стороны, мы не должны быть спокойны. Безусловно, мы всегда должны быть мобилизованы", - цитирует премьера Sputnik Грузия.

По его словам, для этого необходима плотная коммуникация с партнерами Грузии.

"Мы должны постоянно быть с ними в тесной координации и должны постоянно обмениваться информацией по этому поводу", - подчеркнул Гарибашвили.