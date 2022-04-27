Швейцария запретила себе российскую икру и древесину в рамках новых санкций

27 апр. 18:46

Швейцария сегодня приняла пятый пакет антироссийских санкций, сказано в заявлении Федерального Совета, опубликованном после заседания правительства.

Новые меры за некоторыми исключениями аналогичны принятым 8 апреля Евросоюзом. Они включают санкции в отношении ряда товаров: запрещается импорт бурого и каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.

Вводится также запрет на экспорт товаров, "которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России", пишет РИА Новости.

Помимо этого, новые санкции будут действовать в финансовом секторе. Запрещается любая поддержка российских организаций, принадлежащих государству или находящихся под государственным контролем.

Исключение в рамках новых рестрикций делается для экспорта специальных военных товаров, чтобы Швейцария сумела выполнить свои международные обязательства перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).