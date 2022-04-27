Надписи и стикеры на автомобилях запретили в Узбекистане

27 апр. 18:55

В Узбекистане водители больше не смогут делать надписи на автомобилях и вешать на них самодельные стикеры и знаки, передает Podrobno.uz.

Соответствующий пункт содержится в новых правилах дорожного движения, они вступают в силу с 1 мая.

Он запрещает установку любых опознавательных знаков, не включенных в пункт 176 правил дорожного движения, а также нанесение надписей на кузов и окна.

Исключение делается для рекламных текстов и изображений, они утверждаются в установленном законом порядке.

Разрешены будут такие традиционные знаки, как автопоезд, шипы, перевозка группы детей, глухонемой водитель, учебное транспортное средство, опасный груз и другие.