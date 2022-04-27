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Генсек ООН приехал на Украину

Генсек ООН приехал на Украину

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл на Украину, где встретится с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях.
 
"Я прибыл на Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта", - поведал Гутерриш.

Напомним, накануне генсек ООН Антониу Гутерриш провел в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня утром он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, после чего отправился на Украину.  

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