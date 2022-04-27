Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)

25-26 апреля 2022 года в оранжерее павильона ”Азербайджан” на ВДНХ проходил международный музыкальный фестиваль ”Консонанс”. Организаторы подчеркивают, что музыкальный термин "консонанс" - означает согласие. Вот уже много лет, на платформе школы им. Кара Караева объединяются музыкальные исполнители, учащиеся музыкальных образовательных учреждений и деятели искусства.

"Фестиваль ”Консонанс” - наша инициатива по обмену опытом между различными московскими школами искусства, а также ребятами из других стран, которые также играют музыку, - говорит директор детской музыкальной школы имени Кара Караева Андрей Леонов. - Фестиваль в целом создан для обмена опытом, знакомства с детьми различных школ. Таким образом создаются благоприятные условия для дружбы, в том числе и межшкольной и в идеале международной. Здесь звучат произведения Караева, его учителя Шостаковича, Прокофьева и других композиторов XX века. Надеемся, что фестиваль будет здесь проходить на постоянной основе, станет доброй традицией собираться в этом замечательном павильоне с большим количеством участников проводить такие теплые, дружеские вечера".

Для участия в фестивале поступило более ста заявок от кандидатов со всего мира. В музыкальном мероприятии приняли участие лауреаты международных конкурсов из России, Турции, Азербайджана и Германии, учащиеся музыкальных школ, школ искусств, а также средних специальных музыкальных учебных заведений.

"Я играю на фортепиано, - говорит ученик детской музыкальной школы Кара Караева Максимилиан Королёв. - Я был на международном фестивале в Баку, в Азербайджане, стал дипломантом. Это город ветров и там очень красиво".

Участники фестиваля показали свое исполнительское мастерство на рояле, струнных, духовых и электронных музыкальных инструментах, а также хора и сольного вокала.