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Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)

"Вестник Кавказа"
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)

25-26 апреля 2022 года в оранжерее павильона ”Азербайджан” на ВДНХ проходил международный музыкальный фестиваль ”Консонанс”. Организаторы подчеркивают, что музыкальный термин "консонанс" - означает согласие. Вот уже много лет, на платформе школы им. Кара Караева объединяются музыкальные исполнители, учащиеся музыкальных образовательных учреждений и деятели искусства.

"Фестиваль ”Консонанс” - наша инициатива по обмену опытом между различными московскими школами искусства, а также ребятами из других стран, которые также играют музыку, - говорит директор детской музыкальной школы имени Кара Караева Андрей Леонов. - Фестиваль в целом создан для обмена опытом, знакомства с детьми различных школ. Таким образом создаются благоприятные условия для дружбы, в том числе и межшкольной и в идеале международной. Здесь звучат произведения Караева, его учителя Шостаковича, Прокофьева и других композиторов XX века. Надеемся, что фестиваль будет здесь проходить на постоянной основе, станет доброй традицией собираться в этом замечательном павильоне с большим количеством участников проводить такие теплые, дружеские вечера".

Для участия в фестивале поступило более ста заявок от кандидатов со всего мира. В музыкальном мероприятии приняли участие лауреаты международных конкурсов из России, Турции, Азербайджана и Германии, учащиеся музыкальных школ, школ искусств, а также средних специальных музыкальных учебных заведений. 

"Я играю на фортепиано, - говорит ученик детской музыкальной школы Кара Караева Максимилиан Королёв. - Я был на международном фестивале в Баку, в Азербайджане, стал дипломантом. Это город ветров и там очень красиво".

Участники фестиваля показали свое исполнительское мастерство на рояле, струнных, духовых и электронных музыкальных инструментах, а также хора и сольного вокала.

Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
Международный музыкальный фестиваль ”Консонанс” (ФОТО)
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