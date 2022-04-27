Мать и дочь, отравившихся угарным газом, спасли стражи порядка в Шымкенте

Полицейские спали женщину и ее малолетнюю дочь, отравившихся угарным газом, в Шымкенте, такое сообщение распространила пресс-служба городского департамента полиции.
ЧП случилось 14 апреля. В полицию обратились медики скорой помощи.
Сотрудники Абайского РУП лейтенант полиции Кайсарбек Калдарбек, капитаны полиции Сапарбек Кошербаев и Наурызбай Турлыбаев прибыли на место событий и обнаружили, что дверь квартиры заперта.
Тогда Кайсарбек разбил окно, залез внутрь и открыл входную дверь, Наурызбай вынес на улицу плачущую четырехлетнюю девочку.
Сапарбек и медики оказал первую помощь уже потерявшей сознание матери девочки, пишет Sputnik Казахстан.
Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.