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Мать и дочь, отравившихся угарным газом, спасли стражи порядка в Шымкенте

Мать и дочь, отравившихся угарным газом, спасли стражи порядка в Шымкенте

Полицейские спали женщину и ее малолетнюю дочь, отравившихся угарным газом, в Шымкенте, такое сообщение распространила пресс-служба городского департамента полиции.

ЧП случилось 14 апреля. В полицию обратились медики скорой помощи.

Сотрудники Абайского РУП лейтенант полиции Кайсарбек Калдарбек, капитаны полиции Сапарбек Кошербаев и Наурызбай Турлыбаев прибыли на место событий и обнаружили, что дверь квартиры заперта.

Тогда Кайсарбек разбил окно, залез внутрь и открыл входную дверь, Наурызбай вынес на улицу плачущую четырехлетнюю девочку.

Сапарбек и медики оказал первую помощь уже потерявшей сознание матери девочки, пишет Sputnik Казахстан.

Сейчас здоровью пострадавших ничего не угрожает.

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