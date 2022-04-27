В отреставрированной Турцией армянской церкви снова зазвонит колокол

В крупнейшей на Ближнем Востоке армянской церкви Сурб Киракос (Святого Киракоса), расположенной в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции, снова зазвонит колокол. Все реставрационные работы завершены, и в мае церковь вновь откроет свои двери для своих прихожан, пишет турецкая "Сабах".

Церковь, расположенная рядом с мечетью Шейха Маттара, около которой был убит адвокат и бывший председатель Коллегии адвокатов Диярбакыра Тахир Эльчи, была восстановлена в прежнем виде. Первое богослужение в ней пройдет 8 мая с участием патриарха армянской общины Турции Саака Машаляна. Фонд армянской церкви направил правительству Турции просьбу о назначении в церковь постоянного священнослужителя.

Церковь, возраст которой насчитывает более 600 лет, была заброшена в начале 1990-х из-за того, что местные жители стали уезжать. Владелец местного антикварного магазина Антон Зор тогда не бросил церковь и заявил, что "помнит о каждом камне". Зор охранял церковь до конца жизни. Он жил в ее залах, колонны которых были сильно повреждены, а стены и потолок обрушились. Когда Зор умер, за церковью уже никто не следил. Лишь в 2008 году было принято решение о ее восстановлении.

Реставрация началась в рамках проекта, осуществленного фондом Армянской церкви и мэрией Диярбакыра. Она заняла три года и в 2011 году церковь открыла свои двери для представителей армянской общины со всего мира.

Колокол для церкви весом в 100 кг - точная копия оригинального колокола - был специально изготовлен в Москве и привезен в Диярбакыр. После 35 лет тишины каждое воскресенье на улицах раздавался звон колоколов. Однако через четыре года звон снова прекратился.

В 2015 году церковь Сурб Киракос снова сильно пострадала в ходе контртеррористической операции против курдских боевиков. Около 24 силовиков были убиты в районе, где находится церковь. После этого она пролежала в руинах еще три месяца.

Дислоцированные в церкви боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) обстреливали силы безопасности Турции ракетами и бомбами. Стены церкви были изрешечены. После нормализации ситуации Министерство охраны окружающей среды и урбанизации объявило тендер на восстановление церкви.

Архиепископ Арам Атешян, бывший заместитель главы Константинопольского престола Армянской апостольской церкви, посетивший церковь сказал: "Здесь были разрушены церкви и мечети, бывшие молитвенными домами Бога. Мы не можем назвать тех, кто это делал, людьми".

Армянская церковь Сурб Киракос общей площадью около 3 тысяч квадратных метров, которая использовалась немецкими войсками во время Первой мировой войны в качестве штаба, а также в качестве хлопкового склада бывшего государственного банка Sümerbank, ориентированного на развитие текстильной промышленности.