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ЮНВТО подтвердила приостановку членства России

ЮНВТО подтвердила приостановку членства России

Генассамблея Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), действительно, решила приостановить членство РФ в организации, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства промышленности, торговли и туризма Испании.

Ранее сегодня об этом сообщали испанские СМИ со ссылкой на источники.

В релизе говорится, что решение было принято в связи с российской военной спецоперацией в Украине на внеочередном заседании, которое состоялось в Мадриде под председательством Испании в качестве принимающей страны, пишет ТАСС.

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