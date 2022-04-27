ЮНВТО подтвердила приостановку членства России

27 апр. 17:59

Генассамблея Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), действительно, решила приостановить членство РФ в организации, соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства промышленности, торговли и туризма Испании.

Ранее сегодня об этом сообщали испанские СМИ со ссылкой на источники.

В релизе говорится, что решение было принято в связи с российской военной спецоперацией в Украине на внеочередном заседании, которое состоялось в Мадриде под председательством Испании в качестве принимающей страны, пишет ТАСС.