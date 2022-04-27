27-е Первенство Баку по художественной гимнастике пройдет 3-4 мая

27 апр. 17:45

В столице Азербайджана 3-4 мая пройдет 27-е Первенство Баку по художественной гимнастике, рассказали в Федерации гимнастики АР.

В турнире примут участие 157 граций из девяти спортивных клубов.

В индивидуальной программе выступят спортсменки в возрастных категориях "малыши" (2012-2014 годов рождения), "пре-юниоры" (2010-2011 г.р.), "юниоры" (2007-2009 г.р.). В групповых упражнениях посоревнуются "малыши" (2012-2014 г.р.) и "пре-юниоры" (2010-2011 г. р.).

На соревнованиях будут также разыгрываться награды в многоборье.