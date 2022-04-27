Нефтедобыча в России может сократиться на 17%

27 апр. 17:53

Добыча российской нефти в 2022 году может сократиться на 17% из-за отказа европейцев ее покупать. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17%, чуть меньше или чуть больше - возможно. Но то, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объемом добычи и с ценами на энергоресурсы - это да, в наших прогнозах это учитывается", - сказал глава Минфина.

При этом подчеркнул, что пока сложно оценить, как дальше будут вестись продажи.

"Мы понимаем, что если западные страны будут отказываться - будем искать соответственно другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются - значит, будем продавать другим", - цитирует Силуанова РИА Новости.