Силуанов назвал минимальный размер бюджетного дефицита в России

27 апр. 17:40

Минимальный размер бюджетного дефицита России в текущем году оценивается в 1,6 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он напомнил, что президент ранее решил предоставить бизнесу отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года, выпадающие доходы бюджета от этой меры, по прогнозам ведомства, составят 1,6 трлн рублей.

"У нас отсрочка - 1,6 трлн рублей. Как минимум на эту величину у нас расходы будут больше доходов", - цитирует министра РИА Новости.

Что касается итогового размера дефицита, то его определят меры антикризисного реагирования и другие шаги по поддержке экономики.

Силуанов обратил внимание на то, что по сути этот дефицит представляет собой "кассовый разрыв": средства от уплаты налогов поступят в казну в будущем году.