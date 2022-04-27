В Грузии заявили, что Саакашвили планировал "второй фронт" против РФ

27 апр. 17:36

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что бывший лидер страны Михаил Саакашвили вернулся на родину для открытия "второго фронта" против России.

По его словам, военные действия на территории Украины должны были начаться еще в конце прошлого года. "Именно с этой целью приехал Саакашвили, чтобы отсюда была готовность открыть второй фронт", - сказал он, отметив, что эту информацию ему подтвердили в Украине.

Гарибашвили подчеркнул, что приход Саакашвили к власти привел бы к неизбежному столкновению с Россией. "Мы не сделаем ничего такого, что не соответствует нашим национальным интересам. Никакого второго фронта в Грузии не будет", - подчеркнул премьера.