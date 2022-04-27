В Краснодаре вырастет новый микрорайон (ВИДЕО)

27 апр. 17:10

В северо-восточной части Краснодара вскоре собираются построить новый микрорайон, уже завершен первый этап разработки планировочной документации

Новый микрорайон будет построен около микрорайона Новознаменского, поселков Знаменского и Пригородного – он будет включать в себя медицинский и промышленный кластеры, а обслуживать его будет новая ТЭЦ, - передает портал Юга.ру.

Всего в новом микрорайоне будут проживать около 330 тыс человек, в нем введут более 7 млн кв м жилья, а его территория займет 3 тыс га - в два раза больше, чем планировалось изначально.

В микрорайоне будет 38 школ, 117 детских садов, 13 поликлиник, 45 объектов допобразования, вуз и четыре учреждения средне-специального образования, бассейны, конноспортивный комплекс, несколько храмов. Построят здесь базу для регби, футбольный стадион и учреждения для досуга.

С остальной частью города микрорайон свяжет дорога, которая будет идти от трассы М-4 "Дон" до улицы Тихорецкой. Участок, где планируют застройку, находится в 25 км от центра Краснодара и в 3 км от аэропорта.

Концепцию микрорайона разрабатывает НИИ "Перспективного градостроительства", который разработал генпланы Краснодара, Геленджика, Сочи, Анапы, Армавира, Горячего Ключа. Ее сначала представят архитектурному сообществу и общественности Краснодара. Затем утвердят финальную версию документа и приступят к разработке проекта планировки территории. – рассказали в мэрии Краснодара.