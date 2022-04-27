Страны ЕС призвали подготовиться к новой фазе пандемии COVID-19

27 апр. 17:02

Еврокомиссия (ЕК) обратилась к странам - членам Евросоюза с предложением принять меры по подготовке к новой фазе пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ЕК.

В документе подчеркивается, что новая фаза пандемии ожидается ближайшей осенью.

"Во время новой фазы пандемии, когда необходимо будет поддерживать готовность и реагирование, координация снова будет иметь важное значение. Поэтому Еврокомиссия призывает государства-члены принять меры до осени, чтобы обеспечить бдительность и постоянную координацию готовности и реагирования в области здравоохранения", - сказано в заявлении.

В Еврокомиссии отметили, что главной мерой в борьбе с коронавирусом является вакцинация. Также в ЕК выступают за продолжение тестирования людей, гарантированное свободное перемещение внутри ЕС и борьбу с дезинформацией вокруг пандемии, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 511 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.