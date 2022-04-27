Интурист: туры на майские праздники по России и за рубеж подорожали на 10-30%

27 апр. 16:46

Туры по России на предстоящие майские праздники по сравнению с прошлым годом подорожали на 10-12%, а за рубеж - на 30%, - сообщила руководитель пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

"В целом цены повысились незначительно, максимум на процент инфляции, то есть максимум на 10-12%, если говорить именно о размещении в отелях. А вот туры за рубеж из-за того, что у нас ограничена перевозка, из-за того, что был резкий скачок валют, конечно, стали дороже в среднем, наверное, на 30%, потому что сейчас доступных, недорогих чартеров у нас нет", - рассказала Домостроева, передает ТАСС.

Так, средняя стоимость недельного тура в Сочи на двоих на майские праздники составила около 52 тыс рублей, а в Турцию – уже 160 тыс рублей, и тем не менее, больше всего российских организованных туристов отправятся на майские праздники в путешествия по России и Турцию. Популярны у россиян и туры в Египет, Абхазию, Узбекистан, Армению, на Мальдивы и Шри-Ланку.

И хотя продажи туров на майские праздники по сравнению с тем же периодом 2021 года выросли на 55%, то по сравнению с 2019 годом их количество сократилось в 6,5 раз. Так, объем бронирований путевок в Турцию по сравнению с 2019 годом снизился в восемь раз, - отметила Домостроева.