Обвал отрезал от мира несколько сел в Дагестане

27 апр. 16:38

В Цунтинском районе Дагестана из-за обвала в горах оказалась перекрыта дорога местного значения Рутул-Лучек-Джиных, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В результате обвала перекрыта полка существующей дороги местного значения Рутул –Лучек-Джиных, км 28. С завершением работ на верхней полке будут начаты работы по расчистке нижней полки дороги", - сообщает ведомство, уточняя, что в настоящее врем сохраняется угроза повторного обвала в больших объемах.

В пресс-службе также отметили, что эффективной расчистке мешает постоянный камнепад и угроза повторного обвала: вверх по склону на протяжении более 100 метров имеются трещины до 20 см.