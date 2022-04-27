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Власти Крыма намерены очистить русский язык от западных заимствований

Власти Крыма намерены очистить русский язык от западных заимствований

Парламент Крыма подготовил законодательную инициативу по очищению русского языка от западных заимствований, - сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

"Сегодня на каждом углу названия коммерческих учреждений содержат заимствованные из иностранных языков слова, написанные на английском - это какая-то непонятная мода. Теперь, когда Запад как никогда раньше проявляет неуважение к нам, мы должны очистить Россию от пережитков западничества. Подражая тем, кто открыто нас презирает, мы неуважительно относимся к себе. Поэтому сделаем все зависящее от нас для того, чтобы избавиться от этой деструктивной традиции", - поведал Константинов, передает РИА Новости.

Инициативы уже подготовлены и с учетом поступивших предложений будут доработаны, - добавил Константинов, отметив: речь идет об инициативе по внесению изменений в статьи 5 и 38 федерального закона "О рекламе".

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