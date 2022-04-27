В Грузии временно закроют центральную автомагистраль

27 апр. 16:33

В Грузии из-за профилактических рабом временно ограничат автомобильное движение через Горийский тоннель, который находится на 88-м километре на центральной автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктура Грузии.

В частности, 29 апреля с 00:00 до 03:00 по местному времени в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси, а с 03:00 до 06:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.

В ведомстве отметили, что на время профилактических работ водители смогут воспользоваться объездной дорогой и тоннелями внутреннего значения.