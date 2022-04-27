Международный музыкальный фестиваль «Консонанс» на ВДНХ

27 апр. 16:08

25-26 апреля 2022 года в оранжерее Павильона «Азербайжан» на ВДНХ состоялся Международный музыкальный фестиваль «Консонанс».

Название фестиваля «Консонанс» выбрано не случайно. Организаторы подчеркивают, что музыкальный термин Консонанс - означает согласие. Вот уже много лет, на платформе школы им. Кара Караева объединяются музыкальные исполнители, учащиеся музыкальных образовательных учреждений и деятели искусства.