Россия и США обменяли Рида на Ярошенко

27 апр. 15:53

В среду, 27 апреля, Россия обменяла американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", - поведала дипломат.

Супруга Ярошенко сообщила, что он будет в России через два часа, передает ТАСС.

В свою очередь, Тревор Рид уже вылетел в США из аэропорта "Внуково".