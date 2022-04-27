Власти Крыма тщательно проверят воду из Северо-Крымского канала

27 апр. 15:52

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов призвал провести все необходимые санитарно-эпидемиологические проверки воды в период половодья на Северо-Крымском канале.

"Необходима ревизия очистных сооружений, поскольку в верховьях канала имеются потенциальные очаги сибирской язвы и многочисленные скотомогильники", - заявил он на совещании в Астрахани, посвященном актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге России, передает "Интерфакс".

Также остро стоит вопрос обеспечения биологической безопасности на Юге России из-за подтвержденных фактов военно-биологической деятельности США на территории Украины, - добавил полпред.

Напомним, в феврале в ходе специальной операции на Украине российские военные разблокировали Северо-Крымский канал, уничтожив бетонную дамбу, и теперь власти полуострова готовят инфраструктуру для приема и распределения воды.